Sarà il Napoli United l'avversario del Savoia nella semifinale play-off di Eccellenza Campania.

I napoletani si impongono 2-1 sul campo dell'Audax Cervinara nell'altra sfida, rinviata la scorsa settimana a causa di calciatori contagiati dal Covid tra gli irpini, segnando il gol del successo in pieno recupero dei tempi regolamentari.

Staccano così il pass per proseguire negli spareggi promozione.

La partita secca contro il club di Torre Annunziata si giocherà sabato 14 maggio allo stadio Giraud della città oplontina alle ore 16.30. La vincente raggiungerà in finale una tra San Marzano e Agropoli.

Il regolamento prevede che al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si disputeranno i supplementari. Continuando a persistere il segno "X", passa in finale la meglio piazzata in classifica (non sono infatti previsti i calci di rigore). Nel caso di Savoia-Napoli United, il Savoia; tra San Marzano e Agropoli, il San Marzano.