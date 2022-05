A cura della Redazione

Gli allievi del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, indirizzo sportivo, vincono la finale ai campionati studenteschi regionali campani di atletica leggera.

I ragazzi e le ragazze allenati da Luigi Chierchia parteciperanno così alla finale nazionale in programma dal 29 maggio al 2 giugno a Pescara.

Nel salto in alto, Serena D'Avino arriva prima con 1,41 metri, mentre Davide Scognamiglio si piazza ai piedi del podio con 1,63 metri.

Nei 1.000 metri piani, Andrea Cirillo è quinto con il tempo di 3' 04'', Lucia Nobile si piazza in terza posizione correndo in 4' 10''. Nei 100 metri donne, Vittoria Marzullo trionfa in 13'' 8, Mario Vitiello è secondo in 12'' 1.

Nei 100 metri ostacoli, due secondi posti: Raffaele Raiola (15'' 1) e Annalaura Ascione (19'' 2). Nel salto in lungo, altri due secondi piazzamenti per Salvatore Fontana (5,25 metri) e Francesca Petrillo (4,25 metri).

Nel lancio del peso, Alessandro Orlando è terzo con 10.18 metri e Ida Celotto quarta con 8.85 metri.

Infine, le staffette 4x100 protagoniste con due successi: quella maschile con 47'' 6 e quella femminile con 55'' 2.