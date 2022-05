A cura della Redazione

Solo mille tagliandi disponbili per i tifosi oplontini per la semifinale play-off Savoia - Napoli United che si giocherà domenica 15 maggio alle ore 16.30 allo stadio Giraud di Torre Annunziata. Lo rende noto il club del presidente Pellerone. "Pertanto tutti i presenti dovranno essere muniti di biglietto - si legge in una nota -. Il club invita i tifosi non provvisti di ticket a non affollare l’area antistante lo stadio Giraud al fine di evitare eventuali ripercussioni, in termini di multe o penalità, ai danni della società. Il Presidente Mario Pellerone, vista l’impossibilità di consentire l’accesso a tutti i supporters oplontini, premierà con un’estrazione a premi chi ha sempre supportato la causa dei Bianchi, e lo continuerà a fare anche da casa. Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni".

Lo stesso patron poi rivoge un appello ai supporters torresi. “Invito i tifosi ad aiutarci a gestire al meglio questa partita nella massima correttezza e lealtà in campo e fuori dal campo - afferma -. Non occorre alimentare nessuna tensione inopportuna e di scarsa utilità per la squadra, anzi ci può penalizzare perché toglie la concentrazione della partita. Pertanto tutti i tifosi, che non hanno potuto acquistare il biglietto perché esauriti, non dovranno stazionare fuori dallo stadio pensando di entrare comunque. Bisogna rispettare le regole, i ruoli e le indicazioni date. La Società chiede una condivisione della gestione di questa gara. I tifosi che seguiranno la partita da casa, perché non potranno accedere allo stadio per mancanza di biglietti, saranno premiati con un’estrazione gratuita di magliette del Savoia. Invito tutti ad avere un profilo adeguato di correttezza e sano agonismo e sostegno ai ragazzi. Evitiamo di autoalimentare provocazioni che possono essere più dannose per noi. Deve essere una giornata di festa - conclude Pellerone - che conserveremo con emozione nei nostri ricordi. Si invitano i tifosi ad affrettarsi nell’acquisto dei biglietti recandosi presso i consueti Savoia point”.

I tagliandi sono in vendita da mercoledì 10 maggio presso Caffetteria Savoia, Pasticceria Paolillo e Caffè dei Portici. Nel caso residuassero biglietti, sarà possibile acquistarli domenica mattina al botteghino dello stadio.