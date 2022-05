A cura della Redazione

Si giocherà sabato 21 maggio la finale play-off del campionato di Eccellenza Campania (fase regionale) tra San Marzano e Savoia.

Il match è in programma alle ore 16.30 allo stadio "Pasquale Novi" di Angri.

Il regolamento prevede la gara secca. Se i tempi regolamentari terminano in parità, si disputeranno i supplementari. Se ancora persiste il segno "X", ci saranno i calci di rigore per decretare la squadra che parteciperà alla fase nazionale (semifinali e finali andata e ritorno, si parte il 29 maggio) dalla quale usciranno le sette formazioni promosse in Serie D.