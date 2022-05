A cura della Redazione

Incredibile Salernitana. La squadra di Nicola resta in Serie A nonostante la sconfitta in casa per 4-0 subita dall'Udinese.

Non ne approfitta il Cagliari, che non va oltre lo 0-0 a Venezia.

Campani salvi, sardi retrocedono in Serie B.

Dopo Crotone, Nicola compie un altro miracolo sportivo. Sono bastati 31 punti ai granata per conservare la massima serie.