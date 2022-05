A cura della Redazione

Fine settimana di grandi soddisfazioni per il Basketorre 2009 che ha visto il gruppo Under 15 (questo il roster: Mautone, Palmieri, Graziano, Ciotola, Tamburro, Sammarco, Olmo, Violante, Di Matteo, Tarantino, Cardoncello, Leone, Ziveri, Betteghella, Annunziato), guidato da Ruggero Betteghella, conquistare il titolo regionale del campionato Libertas.

La final four si è svolta presso la palestra dell'Istituto Marconi di Torre Annunziata ed ha visto la partecipazione, oltre che dei torresi padroni di casa, di CSDN Napoli, Indomita Pagani e Pino Corvo Basket School di Battipaglia, società che hanno vissuto l’evento in un clima di grande sportività e sereno agonismo, valori che hanno peraltro permeato l’intera competizione.

Nelle semifinali di sabato scorso, Basketorre e Pino Corvo Basket School si sono imposti con largo margine rispettivamente su Indomita Pagani e CSDN, facendo valere il superiore tasso tecnico, mentre la domenica si è aperta con il successo dei napoletani sulla formazione di Pagani nella finale che valeva il gradino più basso del podio, ed è proseguita con l’attesa finalissima tra gli oplontini e i ragazzi di Battipaglia.

Il match è stato davvero appassionante, entrambe le squadre hanno messo in mostra una buona organizzazione e individualità di spicco. Il Basketorre ha cominciato fortissimo acquisendo un piccolo margine, ma il Pino Corvo ha prontamente reagito forte anche di alte percentuali al tiro dalla lunga e media distanza. Il secondo e terzo quarto si sono dipanati sul filo dell’equilibrio con i torresi ad amministrare l’esiguo vantaggio e i battipagliesi che non sono riusciti mai a rientrare del tutto. Nell’ultimo periodo gli ospiti hanno forse cominciato a crederci un po’ meno e la forbice tra i due team si è allargata fino al 69-49 finale, punteggio che non rende l’idea della difficoltà di una vittoria che gli oplontini hanno comunque conquistato con pieno merito.

Sugli scudi i trascinatori Palmieri, Mautone e Olmo ma tutti i ragazzi impegnati nell’arco del torneo hanno fornito un valido contributo al successo nella competizione. Emozionante il momento della premiazione cui hanno presenziato il responsabile arbitri della Libertas Franco Maddaloni e la dirigente scolastica del Marconi, Agata Esposito, cui è spettato il compito di consegnare il trofeo ai vincitori.

“Ci mancavano davvero queste emozioni - è il commento del dirigente accompagnatore Gino Mazzola -. Rappresnetano un’ulteriore iniezione di fiducia per i ragazzi e per la società che hanno saputo superare al meglio il momento più difficile. Vincere fa sempre bene, ma il nostro entusiasmo e la nostra passione prescindono da successi e sconfitte perché il nostro obiettivo rimane quello di vedere i giovani sereni e impegnati”.