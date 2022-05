A cura della Redazione

Le pallavoliste simbolo della storia della Fiamma Torrese scenderanno in campo sul taraflex del PalaPittoni per una serata di gala. Il Direttore Enrico Ottagono, tra gli artefici dei 40 anni di sport ad alto livello della società di Torre Annunziata, ne ha parlato così ai canali ufficiali del Club.

”La notte delle stelle”, alcune delle pallavoliste simbolo della Fiamma Torrese calcheranno il taraflex del PalaPittoni per i 40 anni del Club. Che evento sarà?

“Sarà un evento che riempirà il cuore di gioia a tutti i sostenitori della Fiamma, sarà motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutta la famiglia Fiamma, per ritrovare tante ragazze che hanno fatto la nostra storia ed anche per ricordare chi, purtroppo, non c’è più”.

Storia e tradizione della pallavolo campana, Direttore, quali sono i momenti che le sono rimasti maggiormente impressi?

“La storia della Fiamma è fatta di tanti momenti, sarebbe semplice ricordare i momenti vittoriosi ma non è così: anche quando non si è vinto, in ogni caso, perlopiù abbiamo sempre disputato campionati di vertice”.

Se dovesse scegliere tre atlete che hanno impersonificato i valori della Fiamma, quali citerebbe?