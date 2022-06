A cura della Redazione

Campionato Nazionale Forense, semifinale di ritorno per la formazione degli avvocati di Torre Annunziata.

Gara che si disputerà domani al campo di Vico Equense, località Massaquano, ore 10,30.

Gli oplontini tentano una difficile ma non impossibile rimonta contro i colleghi di Lecce, vittoriosi sette giorni orsono per 4 a 1. Mister Noviello nell’occasione recupera 4/5 elementi - indisponibili nella trasferta in Puglia - potendo perciò fare affidamento su una squadra quasi al completo.

Facile prevedere una gara offensiva dei padroni di casa, decisi a recuperare lo svantaggio nei confronti di un avversario dimostratosi all’andata formazione quadrata dalla metà campo in su. In palio l’accesso alla finale - da disputarsi in campo neutro - per conquistare il titolo di Campione d'Italia nel 43mo Torneo Nazionale Forense di calcio.

I torresi persero ai rigori, nella finale dello scorso anno, contro Palermo.