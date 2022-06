A cura della Redazione

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Memorial che era in programma per oggi, mercoledì 9 giugno in Villa Comunale, organizzato dalla Boxe Vesuviana dei maestri Lucio e Biagio Zurlo per ricordare la figura del preside del Liceo Piatagora-Croce Benito Capossela, si svolgerà presso la Palestra in via Parini a Torre Annunziata.

Il Preside Benito Capossela ha sempre creduto nell’importanza della disciplina del pugilato come momento educativo, senza dimenticare che è stato proprio il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, con l'indirizzo sportivo, ad essere la prima scuola in Italia a far praticare lezioni di boxe nelle ore curriculari.

Il Memorial vedrà lo svolgimento di dieci incontri di boxe da parte di atleti maschili e femminili, tra cui i liceali Francesco Cuomo, Salvatore Pollio, Francesco Pinto e Sasy Nespro, a dimostrazione che il connubio scuola-sport ha dato dei grandi risultati di continuità.