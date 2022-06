A cura della Redazione

Vesuvio Oplonti Volley, coach Luciano Della Volpe: «In B2 per continuare il nostro progetto ambizioso»

L’avventura continua … E’ tempo di duro “lavoro” in casa Oplonti. Si riparte, come già anticipato qualche settimana fa dal tecnico dei record Luciano Della Volpe che, insieme alla dirigenza del club vesuviano, sta lavorando incessantemente per non tralasciare nulla al caso in vista della prossima stagione in Serie B2 Femminile e curare quanti più aspetti possibili dentro e fuori dal campo. Un lavoro sinergico e spalla a spalla su ogni aspetto.

«Dopo la vittoria in gara due dei playoff promozione – afferma il coach Della Volpe -, in accordo con il presidente Angelo Cirillo, ci siamo presi una settimana per recuperare energie fisiche e mentali e ci siamo dati appuntamento in sede per parlare con tranquillità del campionato appena terminato e dei possibili programmi per il futuro. Ho ritrovato un presidente ed un direttore generale molto determinati, carichi e motivati - aggiunge l’allenatore delle Tigers - In quella serata mi hanno fatto intendere chiaro che la vittoria del campionato di Serie C per la Vesuvio Oplonti era un punto di partenza e che insieme avremmo potuto continuare a pensare al progetto importante di portare la Vesuvio Oplonti a rimanere stabilmente nei campionati nazionali sempre con maggiori ambizioni».

Come pensa di poter affrontare il nuovo campionato?

«La serie B - spiega - richiede senza dubbi maggiore impegno da parte di tutte le componenti, ma siamo sicuri che insieme, remando tutti dalla stessa parte, riusciremo a non sfigurare in un campionato molto impegnativo e difficile».

Ci può fare già qualche anticipazione sul nuovo roster della Vesuvio Oplonti Volley?

«Siamo al lavoro da settimane per costruire un gruppo che abbia entusiasmo e motivazioni necessarie per affrontare i pericoli di un campionato di serie B molto impegnativo. Speriamo di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi di mercato che abbiamo individuato anche se siamo consapevoli che solo se metteremo il massimo impegno in tutti gli allenamenti con lo spirito di sacrificio giusto che il nostro bellissimo sport richiede, potremmo ripagare i grandi sacrifici che tutta la società ogni giorno fa riuscendo, con un grande sforzo organizzativo e impegno morale, a trasferirci tranquillità e serenità, facendo sì che tutto il gruppo possa dare il massimo per la maglia che indossa e per i colori che rappresentiamo. Forza Oplonti sempre!».