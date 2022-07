A cura della Redazione

Il Savoia riparte da due pilastri torresi "doc". Antonio Barbera è il nuovo allenatore dei bianchi di Torre Annunziata, subentra a Roberto Carannante che ha deciso di lasciare.

Il capitano resta anche per la stagione 2022-2023 Francesco Scarpa (43 anni), che ha firmato con la società il prolungamento per un altro anno del suo contratto.

Barbera vanta una carriera da calciatore con 244 presenze, la maggior parte in Serie C, con maglie storiche del calcio campano tra cui ovviamente il Savoia. E' già stato allenatore del settoire giovanile dei biancoscudati e vice tecnico della prima squadra.

Il direttore sportivo, Carmine Palumbo, ha così commentato la scelta del club del presidente Mario Pellerone: “Sono rimasto sorpreso dal senso di appartenenza verso il Savoia di mister Barbera, intuendo le giuste motivazioni. Sono sicuro che nel corso del campionato ci farà togliere molte soddisfazioni. La società ha fatto un’ottima scelta. Da questo momento - conclude il dirigente -, a braccetto con il mister, ultimeremo la rosa dei calciatori".

Dallo stesso diesse arriva anche l'ufficialità delle date del ritiro pre campionato. La preparazione si svolgerà dal 5 al 13 agosto a Pietradefusi, in provincia di Avellino, presso l’hotel La Pietra".

“Per un torrese come me essere allenatore del Savoia è un sogno - le prime parole di barbera da allenatore dei torresi -. Questa maglia l’ho vestita, sono tifoso del Savoia da sempre ed allenare la tua squadra del cuore è una sensazione importante, una grande responsabilità e ti dà quella cattiveria agonistica in più che trasmetterò ai miei ragazzi. Avere un idolo in squadra, un uomo vero come il capitano Francesco Scarpa aiuta sia me che tutti i ragazzi che faranno parte della squadra. L’obiettivo - prosegue Barbera - è disputare un campionato tranquillo, partiremo dalla base di qualcuno della passata stagione, più innesti che arriveranno, poi ci sarà da lavorare. Ho il visto il direttore Palumbo con le idee molto chiare, abbiamo già parlato di qualcuno ma aspettiamo le ufficialità".