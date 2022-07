A cura della Redazione

Entusiasmo e tanta partecipazione per l'evento "Boxe sotto le stelle" organizzato dallo Sport Club Oplonti di Torre del Greco in collaborazione con la Boxe Vesuviana di Torre Annunziata.

E’ stato il saluto del presidente del Circolo, Gennaro Cirillo, ad aprire la serata insieme all’assessore allo Sport del Comune di Torre del Greco, Giseppe Speranza, ed al sindaco Giovanni Palomba. Per quest'ultimo è arrivata anche la nomina a socio onorario del sodalizio.

Scambio di targhe per testimoniare l’impegno profuso per l’ottima riuscita della manifestazione, ripresa in diretta anche dalla TV Campania Felix, tra il Maestro Lucio Zurlo ed il presidente Cirillo che hanno entrambi sottolineato quanto fosse importante per i giovani la sinergia che può nascere tra le associazione sportive del territorio e realtà ormai consolidate come il Circolo Oplonti, che si appresta a celebrare i soi primi 50 anni di attività di promozione sociale e culturale.

Entusiasmo quando a metà serata è salito sul ring, allestito negli spazi esterni per l'occasione, per una esibizione canora il rapper di Torre Annunziata Yoseba, deliziando il pubblico presente con foto di rito con tutte le giovanissime fans. Yoseba, all'anagrafe Giuseppe Cirillo, è stato premiato dal consigliere Mimmo Landi con una targa ricordo.

Significative le parole del Maestro Biagio Zurlo: "In qualità di socio del Circolo, ormai da tantissimi anni, ci tenevo particolarmente che tutto andasse per il meglio. Con il consigliere Landi che mi ha fortemente stimolato nell’organizzazione dell'evento, penso che siamo andati al di là delle aspettative sia da un punto di vista tecnico che organizzativo".

Ricco il parterre di ospiti che hanno presenziato alla manufestazione: il vice presidente nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, Fabrizio Baldantonio, il presidente del Comitato campano, Rosario Africano, oltre a tantissimi campioni del pugilato italiano, dal bronzo olimpico Vincenzo Mangiacapre agli olimpionici Carmine Tommasone ed Alfonso Pinto. Ed ancora, i campioni nazionali ed internazionali Gaetano Nespro, Pasquale Perna, Salvatore Annunziata, Sharon Prisco, Vincenzo La Femmina, Gianluca Ceglia, Teresa Oncia, Gianluca Russo, solo per citarne alcuni.

Assenti, perché impegnati in rititiro con la Nazionale, Irma Testa e Michele Baldassi.