Una riconferma e un nuovo innesto. Il Savoia piazza altri due tasselli nel mosaico della prima squadra. Resta a Torre Annunziata l'esperto difensore Giovanni Conti, soprannominato "il professore".

"Le mie sono impressioni solo positive, sono felice, non potrebbe essere da meno per il Savoia - ha detto il calciatore -. Spero tanto rimanga qualche altro giocatore dall’anno scorso, avevamo un gruppo bellissimo e questo potrebbe aiutare molto per la nuova stagione".

"La conferma di Conti dimostra che il ragazzo si è legato alla piazza e al progetto, così come altri giocatori con cui siamo a stretto contatto e che verranno ufficializzati in questi giorni - ha detto il diesse Carmine Palumbo -. Dico questo perché mi rende felice e fiero ed è dimostrazione che nonostante l’handicap iniziale, l’anno scorso è stato fatto un ottimo lavoro sia tecnico che umano".

Rinforzo anche in attacco, dove arriva Cosimo La Ferrara (foto), classe 1998, centravanti scuola Milan. Con i campioni d'Italia ha esordito anche in una amichevole estiva. Negli ultimi anni ha giocato a Varese, Rieti e, in Campania, con Cavese, Giugliano e Pomigliano nell'ultima stagione.

"Quando sono stato contattato dal Savoia ho subito pensato che fosse la mia occasione, non ci ho pensato due volte ad accettare perché è vero che il Savoia oggi milita in Eccellenza, ma è pur sempre vero che non è la categoria che gli compete, perché queste è una società e una piazza importante - le parole dell'attaccante -. Ho accettato perché sono convinto che insieme ci risolleveremo. Voglio un riscatto immediato sia per me sia per la società ma sopratutto per i tifosi. Oggi vivo a Milano, ma questa è la mia terra e non potevo dire di no. Ho un passato dove ho anche esordito in prima squadra al Milan, ma ora devo pensare al mio presente e futuro che si chiama Savoia".