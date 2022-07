A cura della Redazione

Kim Min-Jae è ufficialmente un calciatore del Napoli. Il difensore sud-coreano è giunto a Castel di Sangro, dove la squadra sta svolgendo il ritiro pre-campionato.

Su twitter è arrivata anche la foto con De Laurentiis e Kim che firmano il contratto. "Benvenuto", il messaggio del presidente.

Kim, soprannominato "The Monster" per la sua stazza fisica (è alto 190 cm, è stato acquistato dal Fenerbahce, club turco, per 20 milioni di euro (il costo della clausola) e va a sostituire così Koulibaly, approdato al Chelsea. Il Napoli dunque completa il reparto di difesa, composto dai 4 centrali Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard e il neo arrivato Kim.