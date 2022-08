A cura della Redazione

Parte la campagna abbonamenti dell'AC Savoia 1908, formazione di Torre Annunziata che milita nel campionato di Eccellenza Campania.

Sono 4 le tipologie di tessere che potranno essere sottoscritte dai tifosi, pensate per chi ama venire allo stadio (non si conosce ancora l'impianto casalingo, considerta l'indisponibilità del Giraud che dovrà essere sottoposto a riqualificazione) )ma "anche per chi è lontano da Torre Annunziata ma vicino al Savoia con il cuore", fa sapere il club.

1) Abbonamento casalingo: 100 euro

Dà diritto all’ingresso allo stadio per le 17 partite casalinghe del campionato di Eccellenza 2022/23. Ma se impossibilitati ad esserci fisicamente, rende visibili le partite casalinghe in diretta streaming, senza alcun costo aggiuntivo.

2) Tessera Tifoso Sostenitore: 100 euro

E' l’abbonamento riservato ai non residenti a Torre Annunziata. Dà diritto alla visione in diretta streaming di tutte e 34 le partite del campionato di Eccellenza 2022/23.

3) Tessera trasferte in streaming: 50 euro

Dà diritto alla sola visione in diretta streaming delle 17 partite in trasferta del campionato di Eccellenza 2022/23.

4) Abbonamento casalingo + trasferte in streaming: 135 euro

Dà diritto all’ingresso allo stadio per le 17 partite casalinghe e alla visione in diretta streaming delle 17 partite in trasferta del campionato di Eccellenza 2022/23. Anche per questa tessera, come per il solo abbonamento casalingo, se si è impossibilitati a venire allo stadio fisicamente sarà possibile seguire le partite casalinghe in diretta streaming, senza alcun costo aggiuntivo.

Per sottoscrivere il proprio abbonamento è possibile recarsi al Go2 Point di via Caravelli oppure online al seguente link: https://www.go2.it/.../abbonamento_2022_-_2023_ac.../5840.

Una volta deciso il proprio abbonamento sarà necessario scegliere tra ritiro o consegna a domicilio.

Scegliendo il ritiro, al costo intero dell’abbonamento vanno aggiunti 9,18 euro di prevendita e commissioni di servizio. Verrà fornito un documento che attesta l’avvenuto acquisto ed in seguito saranno comunicate le modalità di ritiro, gestite dall’A.C. Savoia 1908.

Scegliendo la consegna a domicilio, modalità consigliata ai tifosi lontani da Torre Annunziata, oltre ai 9,18 euro di prevendita e commissioni di servizio, sarà necessario pagare altri 9,90 euro per la spedizione. Quest’ultima gestita dal sito Boxol.

Tutti gli abbonamenti sono nominativi e personali, sia fisicamente che online sarà necessario fornire nome, cognome, numero di telefono ed email. Tutte queste informazioni sono necessarie per l’ingresso allo stadio e la corretta visione delle partite in diretta streaming.

"La società tutta spera nel massimo sostegno da parte dell’intera tifoseria - si legge in una nota del club oplontino -, sarà un’annata lontana dal nostro amato stadio Giraud ma sappiamo che il popolo torrese saprà farci sentire tutto il proprio calore anche in un altro impianto sportivo o anche da lontano".