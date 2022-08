A cura della Redazione

La LND Campania ha pubblicato i gironi che formeranno il Campionato di eccellenza 2022/2023. Due i raggruppamenti di 18 squadre ciascuno.

Il Savola - che da quest'anno ritorna alla sua tradizionale denominazione, A.C. Savoia 1908 - è stato inserito nel girone A. Spicca su tutti il derby con la vincna Pompei, che dopo dieci anni torna nel mondo del calcio dilettante. Trasferte sulle isole del golfo di Napoli per la formazione allenata da Barbera, sia a Capri che a Ischia.

Questa, nel dettaglio, la composizione del girone A. Oltre ai bianchi di Torre Annnziata, ne fanno parte: Sant'Antonio Abate 1971, Albanova Calcio, Atletico Calcio, F.C. Pompei, Ischia Calcio, Maddalonese, Massa Lubrense, Mondragone, Napoli United, Pomigliano, Real Acerrana, Real Forio, Saviano, Sporting Club Ercolanese, UC Givova Capri Anacapri, Villa Literno e Virtus Volla.

Questo invece il girone B: Agropoli, Audax Cervinara, Buccino Volcei, Città di Solofra, Costa d'Amalfi, Ercolanese 1924, Sant'Agnello, G. Carotenuto, Giffoni Sei Casali, Montemiletto, Polisportiva Lioni, Castelsangiorgio, Baronissi, San Marzano, Scafatese, Vico Equense, Virtus Avellino, Faiano.

Il campionato partirà nel weekend del 3-4 settembre prossimi.

Reso noto anche il tabellone di Coppa Italia Dilettanti - fase regionale. Sono 12 i raggruppamenti, ciascuno composto da 3 squadre. Il Savoia è stato inserito nel gruppo D con Sporting Club Ercolane e Sant'Antonio Abate. Le gare si disputeranno il 28 e 31 agosto, e il 14 settembre. La vincente del mini-girone dei biancoscudati affronterà agli ottavi la prima del raggruppamento E, composto da Pomigliano, Saviano e Virtus Volla. E via via secondo lo schema di partite predefenito, fino alla finale, ci auguriamo per la formazione oplontina, in programma l'1 febbraio 2023.