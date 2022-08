A cura della Redazione

E' morto a 67 anni Claudio Garella, portiere tra i più noti nel panorma calcistico italiano per via della sua abilità di parare con i piedi. L'Arena, gionale di Verona, riferisce che il decesso sarebbe avvenuto per problemi cardiaci a seguito di un intervento chirurgico.

Ha vinto con il Verona lo storico scudetto del 1985, con gli scaligeri allenati da Osvaldo Bagnoli.

E' stato dal 1985 al 1988 anche numeroportiere del Napoli, conquistando lo scudetto, il primo degli azzurri, nel 1987 insieme alla Coppa Italia.

(foto wikipedia)