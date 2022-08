A cura della Redazione

Esordio in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 18,30 al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona guidato in panchina dal nuovo tecnico Gabriele Cioffi. Se da un lato gli azzurri hanno il compito di allontanare il forte di clima di contestazione che alberga in una parte della tifoseria dopo i tanti addii eccellenti di questa estate, gli scaligeri cercano conferme dopo la scorsa ottima stagione con Igor Tudor alla guida.

Cioffi si affida alla coppia d’attacco Lasagna-Henry

L’ex allenatore dell’Udinese dovrà fare a meno di Ceccherini in difesa, squalificato ma anche indisponibile a causa di un problema fisico, e di Miguel Veloso a centrocampo. Dubbi anche sull’impiego di Barak, sul quale c’è ancora un grosso punto interrogativo a causa delle sempre più insistenti voci di mercato che lo riguardano. Davanti a Montipò agiranno Dawidowicz, Gunter e Magnani. Esterni nel 3-5-2 Lazovic e Faraoni. In attacco, Cioffi si affiderà a Kevin Lasagna e Thomas Henry, quest’ultimo al suo debutto in campionato con l’Hellas dopo l’esperienza a Venezia dell’anno passato.

Probabile formazione (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi.

Napoli, subito in campo Min-jae Kim e Kvaratskhelia

Luciano Spalletti dovrà per forza di cose affidarsi a Meret tra i pali, viste le difficoltà della società a chiudere la trattativa per l’approdo di Keylor Navas in riva al Golfo. In difesa agiranno Rrahmani e il neo acquisto Min-jae Kim, mentre le corsie esterne saranno occupate da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo il tecnico toscano dovrà ovviare all’assenza di Fabian Ruiz, non convocato in virtù della sua imminente cessione al Paris Saint Germain. Spazio, dunque, a Lobotka, Anguissa e Zielinski. Il trio d’attacco sarà composto da Kvaratskhelia, al debutto in Serie A, Osimhen e Lozano.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano. All. Spalletti.

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Lombardo-Lombardi

IV: Meraviglia

Var e Avar: Di Polo-Bindoni