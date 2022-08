A cura della Redazione

Esordio stagionale in Coppa Italia Dilettanti per il Savoia. La formazione di Torre Annnziata scenderà in campo in trasferta nel primo turno della fase regionale contro lo Sporting Club Ercolanese domenica 28 agosto alle ore 18. Il match si giocherà allo stadio Solaro di Ercolano.

Mercoledì 31 agosto, alle 16, la partita della seconda giornata del mini girone che vedrà i bianchi impegnati, questa volta in casa, contro il Sant'Antonio Abate 1971.

La gara si disputerà allo stadio Paudice di San Giorgio a Cremano, vista l'indisponibilità dell'impianto "Giraud" della città oplontina.