Il posticipo delle ore 20,45 tra Fiorentina e Napoli completa il programma della terza giornata di Serie A. Gli uomini di Italiano, reduci dal doppio confronto con il Twente che gli è valso l’accesso alla fase ai gironi della Conference League, cercano conferme anche in campionato, con la possibilità, in caso di vittoria, di raggiungere in classifica a quota 7 Milan, Lazio, Roma e Torino. Gli azzurri, invece, nel caso in cui dovessero tornare dal “Franchi” con i tre punti, sarebbero l’unica squadra a punteggio pieno, e conquisterebbero la vetta solitaria della classifica.

Fiorentina. Gli impegni ravvicinati costringono Vincenzo Italiano ad affidarsi inevitabilmente al turnover. Sulla sinistra potrebbe tornare Cristiano Biraghi, mentre a centrocampo Maleh e Mandragora si contendono una maglia. Quasi certo l’impiego di Bonaventura e Amrabat, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Sottil, Jovic e Ikoné. Non al meglio Gonzalez, vittima di alcune noie fisiche dopo la gara con il Twente. Tra i pali torna Gollini.

Probabile formazione (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano

Napoli. Luciano Spalletti dovrebbe nuovamente affidarsi agli stessi undici che hanno sconfitto Hellas Verona e Monza. Ottima le risposte fornite da Ndombelè nell’amichevole contro la Juve Stabia, ma il centrocampista ex Tottenham si accomoderà inizialmente in panchina insieme ai nuovi acquisti Simeone e Raspadori. Nel tridente d’attacco resta vivo il ballottaggio tra Lozano e Politano (con il primo favorito), mentre sono intoccabili Kvaratskhelia e Victor Osimhen. A difendere i pali sarà ancora una volta Meret, il cui futuro, in un modo o nell’altro, si deciderà giovedì 1 settembre, data di chiusura della sessione estiva del calciomercato.

Probabile formazione: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Arbitro: Marinelli

Guardalinee: Colarossi-Mastrodonato

IV: Colombo

Var: Banti

Avar: Lo Cicero

Diretta sull'app DAZN e Zona DAZN numero 214 del telecomando Sky