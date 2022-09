A cura della Redazione

Il Napoli torna in Champions League dopo due stagioni di assenza e trova subito il Liverpool. Allo stadio Maradona fischio d'inizio alle 21, diretta su Prime Video per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

Il Napoli è pronto ad esordire in Champions League: gli azzurri tornano nella massima competizione europea dopo due stagioni di assenza e per loro c'è subito l'ostacolo Liverpool, finalista della scorsa edizione.

Per il match di esordio nel girone A Spalletti cambia solo una pedina rispetto alla formazione che ha con la Lazio: Politano al posto di Lozano, che va comunque in panchina. Dubbio Osimhen: il nigeriano ha svolto lavoro personalizzato e una decisione definitiva verrà presa dopo la rifinitura.

I Reds non sono partiti benissimo in Premier League: 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 9 punti e settimo posto in classifica

Napoli e Liverpool si affrontano nella prima giornata del gruppo A, dove sono inserite anche Ajax e Rangers.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo Rrahmani, Jae Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

All. Spalletti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

A disposizione: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

All. Klopp

Arbitro: De Cerro Grande