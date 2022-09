A cura della Redazione

Rangers-Napoli non si giocherà il 13 settembre. L'Uefa ha differito il match al giorno successivo, mercoledì 14 settembre, sempre alle 21. La gara è valida per la seconda giornata del girone A di Champions' League.

La decisione adottata per la morte della Regina Elisabetta II, la cui salma si trova proprio in Scozia.

Al match non potranno assistere i tifosi del Napoli, cosa che avverrà anche in occasione del match di ritorno per i supporters scozzesi.