Buoni risultati per i giovani atleti vesuviani impegnati nella riunione di atletica indicativa per la rappresentiva regionale. Ben 10 gli studenti delll'indirizzo sportivo del liceo "Pitagora-Croce" di Torre Annunziata impegnati nelle gare.

Nell'istituto oplontino, grazie alla convenzione con la APD Atletica Scafati, c'è il gruppo sportivo di atletica che raccoglie da anni lusinghieri risultati. Dalle riunioni del fine settimana, suggestivo lo scenario del parco Virgiliano, ottime notizie: ben 6 sono gli atleti convocati per il sodalizio scafatese tra cui 2 del Pitagora.

Ad Isernia, con vista Caorle dove ad inizio ottobre ci sarà il criterium nazionale under 15, ci sarà Giuseppe Perna, splendido secondo nella gara dei 1200m siepi con 3'41"72, alla sua prima esperienza sulla distanza. Sul pullman per la città molisana salirà anche AnnaLaura Ascione, vincitrice della gara di salto in alto con 1,35. Saranno convocati inoltre Marco Cavallaro, in ripresa da un fastidioso infortunio, terzo nei 100hs con 15"76; Annibale Boccaccini, secondo nella gara di triplo con 11m; Serena Alfano, quarta negli 80m con 11"44 , che si guadagna la convocazione per la staffetta veloce.

Possibilità anche per Giovanni Malafronte, per una wild card, terzo nei 2000m col personale a 6'30". Notizie incoraggianti dall'allieva Serena D'Avino (foto), che a metà ottobre sarà impegnata nella finale nazionale dei societari di prove multiple a Sulmona. Prestazioni molto vicine ai personal best della studentessa del quarto anno del liceo sportivo come il 10,52 nel getto del peso e il 16"39 nei 100hs, malgrado una brutta partenza.

Infine, buone prestazioni anche da Maria Vittoria Marzullo, seconda nel salto in lungo con 4,49, e Raffaele Raiola, in progresso nell'alto.