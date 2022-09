A cura della Redazione

E’ in programma questa sera alle 20,45 il big match della settima giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Rossoneri e azzurri, reduci dai rispettivi successi ottenuti in Champions League contro Dinamo Zagabria e Glasgow Rangers, si sfideranno a San Siro per contendersi il primo posto in classifica, Atalanta permettendo. Gli uomini di Gasperini, infatti, saranno impegnati alle 18 nel match dell’Olimpico contro la Roma.

Milan. Nei rossoneri pesa l’assenza dello squalificato Rafa Leao, ma Pioli dovrà fare a meno anche di Rebic e Origi. Salgono sempre di più le quotazioni di Saelemaekers per sostituire l’esterno offensivo portoghese. A destra, invece, agirà Messias, mentre dietro Giroud spazio a De Ketelaere. A centrocampo ci saranno Tonali e Bennacer.

Probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Krunic, Vranckx, Dest, Diaz. Indisponibili: Ibrahimovic, Rebic, Florenzi, Origi. Squalificati: Leao.

Napoli. Nell’attacco degli azzurri salgono le quotazioni di Raspadori per una maglia da titolare al centro del tridente, in cui agiranno Kvaratskhelia e Politano. Lozano ha recuperato e si accomoderà inizialmente in panchina. In mediana spazio a Lobotka, Anguissa e Piotr Zielinski, pronti a subentrare Ndombelé ed Elmas. In difesa rientra Kim, mentre sulla sinistra resta vivo il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, quest’ultimo autore dell’assist per il gol dello 0-2 di Raspadori ad Ibrox.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti (squalificato, in panchina Domenichini). A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone. Indisponibili: Demme, Osimhen.

Arbitro: Mariani

Assistenti: Preti-Berti

IV: Dionisi

Var: Irrati

Avar: Giallatini

Diretta streaming su DAZN