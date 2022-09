A cura della Redazione

Il mondo del calcio piange Bruno Bolchi. Se ne è andato a 82 anni l'ex calciatore e allenatore.

Era nato a Milano nel febbraio del 1940. La sua carriera da giocatore inizia all'Inter a 18 anni, soprannominato "Maciste" per la sua stazza fisica. Giocherà poi con Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria, collezionando quattro presenze con la maglia della Nazionale italiana.



Nella stagione 1971-72, parallelamente a quella di giocatore, Bolchi iniziò la sua carriera da allenatore con la Pro Patria, arrivando a conquistare quattro promozioni in Serie A con Bari, Cesena, Lecce e Reggina, a cui si aggiunsero due promozioni in B ancora con il Bari e con la Pistoiese. Nel 1961, Bolchi fu anche il primo calciatore a comparire sulle figurine Panini.

“Sono addolorato per la scomparsa di Bolchi - dichiara il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina -. Da calciatore prima e da allenatore poi è stato un importante punto di riferimento per il calcio italiano”.