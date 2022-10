A cura della Redazione

Buona prestazione di Serena D'Avino nella finale nazionale del campionato di atletica leggera per società. Nelle prove multiple under 18, la 16enne studentessa del liceo sportivo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, prodotto del gruppo sportivo di atletica della scuola, con 3.891 punti nell'eptathlon ha raggiunto l'11esimo posto nella graduatoria individuale.

Grazie anche alla sua prestazione, il suo team ha raggiunto la 7a posizione in una manifestazione dove partecipavano, per la somma dei punteggi conseguiti nella fase regionale, i migliori gruppi sportiovi della penisola. Il punteggio e la posizione potevano decisamente essere migliori senza un imprevisto black-out nella seconda giornata.

Dopo la prima, infatti, con le quattro gare iniziali, Serena aveva chiuso all'8° posto: personal best nella gara dei 100hs con 16"01, discreta quella di salto in alto chiusa ad 1,47; ottimo il getto del peso con un altro record personale a 10.86 (2° posto nella gara), non proprio brillante la gara in chiusura di giornata, i 200m in 28"40.

Il giorno dopo subito problemi nel salto in lungo, solo 4,68. Non brilla neanche nel giavellotto con 23,40. Da dimenticare in fretta la prova finale degli 800m chiusa in 2'39", a 7" dal personale.