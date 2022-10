A cura della Redazione

E' trascorso ormai un mese dall'inizio della stagione sportiva in casa Centro Basket Torre Annunziata e tanti sono i volti nuovi che frequentano le palestre della scuola Pascoli. Il trentesimo anno di attività procede spedito con le iscrizioni che termineranno presumibilmente alla fine del mese di ottobre.

Lo staff tecnico si è arricchito di una nuova figura, Antonio Izzo, impegnato prevalentemente con il gruppo dei pulcini coadiuvato come sempre da Antonio Balzano e Francesco Gargiulo che si stanno occupando dei gruppi under 14, Esordienti ed Aquilotti.

Partito anche il servizio bus a domicilio (info 335.54.29.721) che darà la possibilità ai ragazzi più distanti di poter partecipare agli allenamenti. Si sta ultimando anche la formazione del gruppo under 19 che tra meno di un mese scenderà in campo per disputare un campionato che si preannuncia entusiasmante.

"Il CBTA sarà come sempre un punto di riferimento per chi abbia voglia di praticare il gioco della pallacanestro - afferma il dirigente responsabile Luca La Rocca - ed anche se sono trascorsi ben trent'anni dalla nascita dell'associazione, la voglia di emozionarsi resta immutata".