A cura della Redazione

Grande serata per la Lazio, al terzo 4-0 consecutivo e al terzo posto in classifica, e serata memorabile per il suo bomber Ciro Immobile, che al Franchi festeggia un traguardo storico. Con la rete segnata in Fiorentina-Lazio, infatti, il numero 17 biancoceleste ha raggiunto quota 188 gol in Serie A, entrando così nella top 10 dei migliori marcatori di tutti i tempi nel nostro campionato, e raggiungendo Alessandro Del Piero, Giuseppe Signori e Alberto Gilardino.

L'ottava posizione in classifica occupata da Kurt Hamrin (attaccante della Fiorentina tra gli anni '50 e '60) non è affatto lontana, soltanto 2 gol, mentre per raggiungere il settimo posto di Roberto Baggio (205) potrebbe bastare il campionato in corso (adesso è a quota 6, lo scorso anno ne segnò 27).

Serata di record per Immobile, che col gol al 91' alla Fiorentina è diventato il giocatore che ha segnato più gol nella storia della Serie A dal 90' in avanti: 15 in tutto, uno in più di Di Vaio e Pippo Inzaghi (14).

"Come ho sempre detto, punto sempre al massimo e ogni anno punto a migliorarmi, anche grazie a compagni che cercano sempre di esprimere al meglio il mio potenziale - le parole di Immobile a Sky -. Quando entro in campo, faccio il massimo e arrivano tanti gol. La Lazio è una società che ha sempre avuto grandissimo attaccanti, è bello far parte della storia di questa società e sono contento che ogni allenatore mi abbia sempre fatto sentire la parte principale del progetto. Quando ti senti bene sia con la squadra che con la città, riesci a dare di più".

Col gol di ieri sera il bomber di Torre Annunziata ha agganciato Del Piero. "L'ho incontrato negli spogliatoi per Italia-Inghilterra e abbiamo ricordato che nei miei esordi in Serie A e Champions League ho preso il suo posto. Raggiungerlo quota 188 gol in campionato è una soddisfazione enorme, Del Piero è il massimo per quanto riguarda questo sport. Vedere il mio nome nella lista dei migliori marcatori mi riempie d'orgoglio, sono pronto a superare Del Piero ma sempre col massimo rispetto".

LA CLASSIFICA MARCATORI

1. Silvio Piola 280

2. Francesco Totti 250

3. Gunnar Nordahl 225

4. Giuseppe Meazza 216

4. Josè Altafini 216

6. Antonio Di Natale 209

7. Roberto Baggio 205

8. Kurt Hamrin 190

9. Alberto Gilardino 188

9. Giuseppe Signori 188

9. Alessandro Del Piero 188

9. Ciro Immobile 188