Ad Anfield Road il Napoli si gioca il primo posto nel gruppo A di Champions League. Di fronte il Liverpool, liquidato con un netto 4-1 nella gara del Maradona, balbettante in Premier League (è nono in classifica), dove è reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Leeds. La squadra di Kloop è ancora matematicamente in corsa per la prima posizione, ma avrà bisogno di una vittoria roboante.

Liverpool. Il tecnico tedesco si affida al 4-3-3 con Darwin Nunez al centro dell’attacco affiancato da Salah e Firmino. Thiago Alcantara in cabina di regia con Elliot ed Henderson mezzali. In difesa Gomez affiancherà Van Dijk, mentre sui binari esterni ci saranno Alexander-Arnold e Robertson.

Probabile formazione (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Elliot, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino. All. Kloop

Napoli. Pochissimo turnover per Spalletti, orientato a schierare un undici iniziale che prevede l’utilizzo di tutte le stelle degli azzurri. In avanti agiranno Kvaratskhelia e Politano a supporto di Osimhen, mentre a centrocampo ci saranno Lobotka, Anguissa e Zielinski. Sulla corsia sinistra di difesa chance per Olivera, che completerà il reparto con Juan Jesus, Kim e capitan Di Lorenzo.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All. Spalletti

Arbitro: Stieler (Germania)

Assistenti: Gittelmann-Borsch (Germania)

IV: Petersen (Germania)

Var: Dankert (Germania)

Avar: San (Svizzera)

Diretta in tv e streaming alle ore 21 su Sky Sport (canale 255), Now TV e Mediaset Infinity