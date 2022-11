A cura della Redazione

Brusca frenata per il Savoia che interrompe la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi.

Ad Arienzo, la formazione di Torre Annunziata viene sconfitta 3-0 dalla Maddalonese. Casertani in vantaggio 2-0 già nel primo tempo, poi il tris nella ripresa.

Savoia in dieci per tutta la seconda frazione di gioco, per l'espulsione al 45' di La Montagna.

Nel prossimo turno, 12a giornata del campionato di Eccellenza, il Savoia ospiterà in casa il Villa Literno.