Grande entusiasmo, domenica scorsa, nelle palestre della scuola media Pascoli a Torre Annunziata con una presenza massiccia di genitori a supporto dei giovani lupi del CBTA. Gli aquilotti hanno incontrato lo Sporting Portici, mentre gli scoiattoli se la sono vista con Tufano Basket.

Terzo tempo preparato con maestria dalle mamme vulcaniche con apprezzamento da parte di tutti. La carovana neroverde domenica prossima sarà di scena a Frosinone per un gemellaggio che si preannuncia entusiasmante con lo Scuba Frosinone nel palazzetto dello sport di via Olimpia.

"Abbiamo in programma diversi gemellaggi con società amiche - dichiara Luca La Rocca -, vogliamo far conoscere ai nostri ragazzi le varie realtà cestistiche. Dopo i momenti bui della pandemia è il momento di vivere più emozioni possibili".

Vince la formazione dell'under 19 contro Afragola, esordio non senza emozione per Francesco Coppola ed Aldo Di Martino, entrambi classe 2008, che hanno dato un contributo per il successo finale.