Primi colpi dal mercato del Savoia del Principe Emanuele Filiberto. Tris di ufficialità per il club di Torre Annunziata, con il ds Francesco Scarpa (foto) che ha ingaggiato Alessandro Carnicelli, Antonio Granata e Giuseppe Malafronte.

Carnicelli, attaccante esterno classe ‘99, ha giocato nelle giovanili del Genoa e nella Nazionale U17. Per lui anche l’esperienza in America con i Georgetown Tigers. Esperienze in Serie D con le maglie di Nola, Mantova e Sestri Levante. Arriva dalla Serie D dove ha vestito, per questa metà di stagione, la maglia del Termoli e "ha deciso di lasciare la D per il grande progetto Savoia", sottolinea una nota del club.

Granata arriva dal Pomigliano ed è un difensore centrale del 1997. Primavera del Napoli, presenze in C con la maglia della Sicula Leonzio e tanta esperienza in D con Napoli Nord, Nocerina. Fisicità ed esperienza a disposizione di mister De Stefano.

Malafronte è un esterno di fascia sinistra molto duttile, può fare il terzino ma anche il centrocampista. Classe 2002 arriva dall’Audace 1919, società dell’Eccellenza laziale. Sempre in Eccellenza ha vestito le maglie di Angri e Buccino Volcei.

“Stiamo lavorando tanto - ha detto Scarpa -, ricopro questo duplice ruolo (il Ds è anche giocatore simbolo dei bianciscudati) facendo del mio meglio per rinforzare la rosa. Abbiamo iniziato il mercato con la sicurezza di avere un allenatore importante come mister De Stefano, adesso sono arrivati i primi tre rinforzi che saranno già disponibili per la gara di domani con l’Ercolanese. I tre neo arrivati sono acquisti importanti, giovani che potrebbero rappresentare il futuro del calcio. La società sta investendo non solo sul presente ma in prospettiva per il futuro. Faremo di tutto per permettere al mister di lavorare al meglio per raggiungere il nostro obiettivo”.