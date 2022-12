A cura della Redazione

L'Oplonti Volley fa suo il derby campano contro la Volare Benevento. Le ragazze allenate da coach Della Volpe si impongono 3-1 (con i parziali di 25-21, 25-12, 23-25, 25-19) nel match della nona giornata del campionato nazionale di Serie B2 di pallavolo femminile.

Un successo, quello di sabato scorso, il sesto in nove gare, che proietta la formazione di Torre Annunziata al secondo posto in solitaria in classifica (20 punti), a 7 lunghezze dalla corazzata S. Lucia.

Nel prossimo turno (il 10 dicembre), le oplontine faranno vista all'altra compagine sannita, l'Accademia Benevento.

La Givova Fiamma Torrese, che milita nel campionato di Serie B1, tornerà in campo il prossimo 10 dicembre, in trasferta, contro la Duo Rent Terrasini (Palermo).