Verso la fine del mese di novembre scorso, la società Savoia Calcio annunciò il cambio di sponsor: non più Givova ma Legea. Per l'occasione il presidente della squadra di Torre Annunziata, il principe Emanuele Filiberto, rilasciò la seguente dichiarazione: "Per ragioni di stile preferisco non soffermarmi sulle dinamiche che ci hanno costretto, per nostra esplicita volontà, a non perfezionare l'accordo con l'altro sponsor che precedentemente, con una sola stretta di mano, aveva assicurato il suo sostegno. Non sempre alle parole seguono comportamenti conseguenti".

A distanza di una decina di giorni arriva la risposta della società Givova, guidata da Giovanni Acanfora.

“Con grande rammarico – si legge nel comunicato – Givova comunica che l’accordo contrattuale per la sponsorizzazione tecnica del Savoia Calcio non si è definito, nonostante il positivo incontro e la massima disponibilità che l’azienda dal primo momento ha manifestato, provvedendo anche alla consegna di materiale tecnico, pur in assenza di qualsivoglia contratto tra le parti. Tuttavia, gli accordi e i contratti devono avere un contenuto preciso e definito: nel momento in cui questo contenuto non è stato garantito dalla società sponsorizzata, evidentemente sono venuti meno i presupposti dell’accordo stesso. Riteniamo poi che parlare di lealtà, di correttezza e di valori senza conoscere le storie familiari e imprenditoriali delle persone, soffermandosi a dichiarazioni unilaterali di facciata, siano una scelta inopportuna e poco utile alla reale conoscenza dei fatti”.

Intanto si giocherà sabato 10 dicembre alle ore 14.30, allo stadio Bellucci di Pompei, la sfida tra Savoia e Saviano. Sono 340 i biglietti disponibili al costo di 10 euro.