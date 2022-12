A cura della Redazione

Irma Testa si aggiudica gli IBA Champioship. La pugile oplontina ha sconfitto la kazaka Karina Ibragimova nella competizione che si è svolta ad Abu Dhabi. Si tratta di un circuito con match sulla distanza delle cinque riprese senza caschetto protettivo, proiettandola nell’olimpo del pugilato mondiale.

Dopo la prima ripresa di studio, Irma ha imposto la sua boxe fatta di tecnica e padronanza nella conduzione del match, lasciando poco spazio all’agonismo tattico che voleva imprimere al combattimento la sua avversaria.

“E’ stato emozionante quando lo speaker dell’incontro ha presento Irma Testa come la 'farfalla di Torre Annunziata' – spiega il maestro Biagio Zurlo -. Credo che in quel momento chiunque abbia visto il match in diretta si sia sentito orgoglioso di essere concittadino della nostra Irma”.