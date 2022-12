A cura della Redazione

Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni a causa della grave forma di leucemia mieloide acuta di cui si era ammalato qualche anno fa. Aveva 53 anni, lascia la moglie e 5 figli.

In Italia ha giocato per Roma, Sampdoria, Lazio e Inter; ha allenato Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Per tre anni Sinisa ha vissuto, ha lottato come non mai: tre ricoveri e tre cicli di chemio, un trapianto, il ritorno in panchina a tempi record per la prima con il Verona.

Dieci giorni fa Sinisa aveva partecipato alla presentazione del libro di Zdenek Zeman a Roma. Nessuno poteva immaginare che sarebbe stata la sua ultima uscita pubblica.