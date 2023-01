A cura della Redazione

Vincenzo Criscuolo è il nuovo allenatore del Savoia, il quarto in questa stagione.

Dopo le dimissioni di Antonio De Stefano, il club di Torre Annunziata annuncia l’accordo con il tecnico.

"Allenatore dall’alto profilo, mister Criscuolo è in possesso del patentino Uefa A ed è stato il vice di Grassadonia a Pagani e Messina - recita un comunicato della società -. È reduce dalle positive esperienze in Puglia con il San Severo e, in Campania, con il Castel San Giorgio. In concomitanza con l’ufficialità di mister Criscuolo, la società è lieta di comunicare che il ruolo di allenatore in seconda sarà ricoperto dal signor Alberto Urban, già allenatore del Savoia nella stagione 2002/03. Per mister Urban esperienza sulle panchine di Venafro, Turris e Vaiarano".

Intanto, prosegue la campagna di rafforzamento della prima squadra. Nella città oplontina arriva l'attaccante Liberato D'Angolo, già nelle giovanili dei biancoscudati.

Classe 2000, D'Angolo ha vinto due campionati di Eccellenza con Santa Maria e Mariglianese. È reduce dalle esperienze con Angri e Castel San Giorgio.