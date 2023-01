A cura della Redazione

In vendita i biglietti per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Savoia e Acerrana. I biancoscudati di Torre Annunziata si giocano l'accesso alla finale dopo aver perso la gara di andata per 2-1 in trasferta.

Il match si disputerà in notturna mercoledì 11 gennaio, ore 20.30, allo stadio "Papa" di Cardito, impianto casalingo dei torresi per questa sfida.

Il costo dei tagliandi è di 10 euro. E' possibile acquistarli presso i seguenti punti vendita ubicati nella città oplontina: Tabacchi Di Donna, via IV novembre, 56; Caffetteria Savoia, via G. Avallone, 23; Bar Andolfi, Corso Umberto I, 367/A; Pasticceria Paolillo, Piazza Imbriani, 19; Club Passione Popolare, via Vesuvio. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino dello stadio nel giorno della partita.