A cura della Redazione

C'è attesa per il derby della 22a giornata del campionato di Eccellenza tra Savoia e Pompei. La gara si giocherà domenica 22 gennaio alle ore 15 allo stadio Bellucci della città mariana.

Ad assistere al match anche il Principe Emanuele Filiberto, presidente del sodalizio di Torre Annunziata. È stato lui stesso ad annunciarlo con un post su Facebook, invitando i tifosi a fare altrettanto. "Se siete in zona, non potete mancare. Io ci sarò", ha scritto.

Sono 320 i biglietti disponibili. Il costo dei tagliandi è di 10 euro.

E' possibile acquistarli presso i seguenti punti vendita ubicati nella città oplontina: Tabacchi Di Donna, via IV novembre, 56; Caffetteria Savoia, via G. Avallone, 23; Bar Andolfi, Corso Umberto I, 367/A; Pasticceria Paolillo, Piazza Imbriani, 19; Club Passione Popolare, via Vesuvio.