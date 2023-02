A cura della Redazione

San Giorgio a Cremano. Nel palazzetto dello sport il “Palaveliero” si è svolto il Campionato Regionale Junior di Taekwondo, organizzato dalla FITA Campania, guidata dal presidente Domenico Laezza. La gara messa in calendario dalla Federazione Italiana di Taekwondo si è svolta sotto l’occhio attento del presidente Laezza e del suo prezioso staff tecnico/arbitrale, e ha visto, per la prima volta, l’applicazione del nuovo regolamento della World Taekwondo Federation che sta rendendo il taekwondo mondiale, sempre più spettacolare.

A rappresentare i colori della Città di Castellammare di Stabia e dell’ACSD STABIAE PRANA-KI, è stato schierato sul tatami al campo 1, il campione italiano Angelo Longobardi guidato come sempre da suo fratello, il Maestro Roberto Longobardi, cintura nera IV DAN.

Angelo, detto il “giaguaro” per i suoi movimenti rapidi come un felino, continua a incantare la platea vincendo e aggiudicandosi tre incontri consecutivi con il punteggio netto di 2 round a 0, privando ai suoi avversari il 3 round, come da nuovo regolamento internazionale WT.

La finale di alto livello tecnico/agonistico ha visto difronte l’atleta Michele Colapinto, del team Aerodance del M° Gennaro Pengue, e il campione stabiese Angelo Longobardi, del team ACSD STABIAE PRANA-KI del M° Roberto Longobardi, che si è aggiudicato la finale con un secco punteggio di 2 round a 0. Il forte ed esperto atleta stabiese ha dimostrato, come sempre, di possedere una grande tecnica, potenza, velocità e intelligenza da combattimento, dominando letteralmente la scena nella categoria junior – 55 kg e laureandosi per l’ennesima volta Campione Regionale della Campania.

Il suo talento naturale, sotto la guida del M° Roberto Longobardi, coadiuvato dal suo assistente tecnico, Domenico Longobardi, è esploso sin dalla tenera età conquistando numerosi titoli e riconoscenze sportive. Da piccolo ha vinto per ben cinque volte consecutive il torneo internazionale di combattimento Kim & Liù per ragazzi da 5 anni ad 11 anni che si svolge a Roma ogni anno. Nell’anno 2022 dopo aver conquistato il titolo di Campione Italiano è stato convocato dalla Nazionale Italiana di Taekwondo. Sempre l’anno scorso si è aggiudicato un importante podio in Coppa Italia in rappresentanza della Campania. Un vero talento naturale che con le sue prestazioni sportive sta donando allo sport campano e anche alla città di Torre Annunziata grandi soddisfazioni sportive. Infatti il Maestro Roberto Longobardi è stato un ex studente del Liceo Scientifico Sportivo Pitagora Croce, mentre il campione italiano, Angelo Longobardi, è attualmente uno studente modello dell’Istituto di TorreAnnunziata.

Una vittoria importante per il medagliere dell’ACSD STABIAE PRANA-KI e per il M° Roberto Longobardi che proietta il suo allievo Angelo Longobardi verso la competizione della Coppa Italia 2023 di Taekwondo in rappresentanza della Campania nella categoria Junior -55kg .

In vista di imminenti importanti competizioni come il Campionato Italiano e l’European Club 2023 che si svolgerà a Sofia in Bulgaria, il team Longobardi continuerà ad allenarsi con umiltà e grande impegno presso la palestra scolastica K. Wojtyla di Castellammare di Stabia.