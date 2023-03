A cura della Redazione

Volley femminile: torna a vincere la Givova Fiamma Torrese

Al Palapittoni di Torre Annunziata, partenza sprint della Givova Fiamma Torrese contro le avversarie di turno, il Teams Volley Catania. Il primo set finisce 25-12 per la squadra oplontina. Reazione del team ospite, che pareggia i conti: 22-25. Nel terzo capitan Campolo e compagne mettono, nuovamente, la freccia: 25-16. La squadra di coach Salerno chiude i conti, 25-13, e porta a casa i 3 punti.

L’allenatrice ha così commentato: “Sono contenta della prestazione offerta dalle mie ragazze. Peccato per il secondo set, in cui abbiamo perso un attimo la concentrazione. Dopo siamo rientrate concentrate e l’abbiamo portata a casa, dimostrando il nostro valore. Le nostre giovani si sono fatte trovare pronte: Roberta Manto al palleggio, Eva Azzurro come libero e Mariarita Capasso nel giro di battuta”