Continuano i risultati per i due “gemelli del karate” torrese iscritti al Liceo Scientifico Pitagora-Croce di Torre Annunziata.

Dopo tre giorni di splendido karate targato FIJLKAM - WKF è calato il sipario sugli Open di Toscana, gara internazionale valida per il “ranking agonistico federale” in scena a Follonica da venerdì 3 marzo a domenica 5 marzo.

Oltre 1500 atleti in gara, tutti di classi giovanili, si sono sfidati per un piazzamento o podio in questo evento sportivo al palazzetto “PalaGolfo” di Follonica (Gr).

Tra questi, due studenti, fratelli gemelli del primo anno del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo Pitagora-Croce di Torre Annunziata: Nicola ed Emilia Esposito. I due hanno ottenuto risultati di rilievo e quindi si sono aggiudicati punteggi per concorrere alle selezioni indette dalla federazione Fijlkam per i prossimi eventi internazionali.

Nicola, dopo 5 incontri con solo due punti subiti e 18 effettuati, ottiene la medaglia d’oro nel combattimento (kumite), categoria cinture marroni e nere U14 +55 kg.

Emilia, nella forma (kata), disputa dopo tre incontri la finale per il bronzo che la vede per pochi centesimi di punto concludere la gara al 5 posto, risultato, pur senza medaglia, di rilievo visto l’evento, per le prossime convocazioni Federali al Seminario Nazionale con gli allenatori della Nazionale Italiana.