Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per l'incontro di calcio Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo nello stadio Maradona.

L'incontro era stato definito ad alto rischio dal Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), e aveva già visto un divieto di vendita da parte della Prefetetura per tutti i residenti in Germania, sospeso ieri dal Tar.

Il nuovo provvedimento è stato adottato dopo la riunione stamane del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico.