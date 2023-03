A cura della Redazione

Si giocherà in notturna la sfida tra Savoia e Sant'Antonio Abate, valida per la 30esima giornata del campionato di eccellenza (girone A).

I biancoscudati di Torre Annunziata scenderanno in campo, allo stadio "Papa" di Cardito, sabato 18 marzo alle ore 20.45.

Biglietti in vendita a 10 euro presso Tabacchi Di Donna, via IV novembre, 56; Caffetteria Savoia, via G. Avallone, 23; Bar Andolfi, Corso Umberto I, 367/A; Pasticceria Paolillo, Piazza Imbriani, 19; Club Passione Popolare, via Vesuvio.