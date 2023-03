A cura della Redazione

Striscioni con insulti e pesanti critiche nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e del questore, Alessandro Giuliano, sono stati esposti nella notte da ultras di una Curva del Napoli.

Il riferimento, per quanto riguarda De Laurentiis, è alle sue parole durante la conferenza stampa ieri in Prefettura, in particolare a proposito della componente violenta del tifo.

Al questore viene contestata la gestione dell'ordine pubblico prima e dopo la partita di Champions Napoli-Eintracht.

Alcuni striscioni sono comparsi sulla balaustra che da Piazza Plebiscito si affaccia su via Acton, quindi molto ben visibile dagli automobilisti. In totale gli striscioni esposti in città sono almeno quattro. Alcuni degli striscioni sono firmati 'Curva A', altri sono anonimi. (ANSA).