Mondiale Femminile di boxe: Irma Testa, medaglia di bronzo olimpica, supera facilmente la sua avversaria e si qualifica agli ottavi di finale.

Il Mondiale Elite Femminile 2023, indetto dall'IBA e organizzato dalla Federboxe Indiana è in corso di svolgimento in quel del K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India).

Kermesse iridata, cui partecipano 380 atlete (di cui 8 azzurre, ndr) in rappresentanza di 74 nazioni, il cui programma è il seguente: 16-23 Marzo Fasi Preliminari; 24 Marzo Giornata di Riposo; 25-26 Marzo FINALISSIME.

Oggi, 19 marzo, nella quarta giornata erano in gara 2 azzurre:

16° 57 Kg Irma Testa vs Reyes (Guatemala)

16° 50 Kg Giordana Sorrentino vs Paltseva (Russia)

Nel primo incontro Giordana Sorrentino batte la russa e vola agli ottavi di finale.

Irma Testa si qualifica facilmente per gli ottavi di finale. L’italiana non ha avuto nessun problema con la rappresentante del Guatemala Leilany Reyes Moreno, anche se il verdetto è stato non unanime (4-1). In particolare è la terza ripresa a far sì che ciò accada, anche se poteva trattarsi di un 5-0 facile. Prossima avversaria la vietnamita Nguyen Thi Thanh Hao nella categoria fino a 57 L

Le tre riprese del match

Primo round in cui Testa cerca in qualche modo di conoscere Reyes Moreno, che pure qualche iniziativa la mette in atto, portando l’azzurra in un’occasione alle corde e, in generale, proponendosi in maniera convinta. Troppo poco, però, per impensierire il bronzo olimpico, che trova bersagli con precisione e capacità decisamente superiori: ci sono tre 10-9 e due 10-8.

La seconda ripresa prosegue con l’italiana che gestisce facilmente gli attacchi della sua avversaria, evitandoli spesso e controllandone sostanzialmente l’iniziativa cercando di non spendere troppe energie. Altro sostanziale dominio, anche se un giudice, quello turco, vede il round a favore della guatemalteca.

Reyes Moreno nel terzo round si fa quasi rabbiosa, e le due espressioni sono l’una l’opposto dell’altra: piena di sforzo quella della guatemalteca (che prova spesso a portare Testa alle corde senza grandi esiti), tranquilla, sicura quella dell’italiana, che non aspetta altro che la possibilità di vedersi aperti quegli angoli che le servono per mandare a segno parecchi colpi. La ripresa viene assegnata comunque a Reyes Moreno, ma il confronto totale parla di due 30-25, due 29-28 e un 28-29. (OA Sport)