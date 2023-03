A cura della Redazione

Successo per l'Oplonti Volley che, nella 20a giornata del campionato di pallavolo femminigle di Serie B2 (girone I) si aggiudica il derby campano con Pozzuoli.

La formazione di Torre Annunziata vince in casa al tie-break con i parziali 22-25, 25-19, 25-21, 21-25, 15-9.

Le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe sono seconde in classifica, in piena zona play-off a 44 punti, sebbene staccatissime dalla corazzata S. Lucia, che guida con 58 punti. Le laziali hanno totalizzato ben 19 vittorie in 20 gare, lasciando alle avversarie appena 6 set.

E proprio nel prossimo turno, in programma sabato 25 marzo (ore 18) sempre a Torre Annunziata, nella palestra dell'I. C. Parini-Rovigliano di via Isonzo, le torresi affronteranno la capolista.

Turno di riposo, invece, per la Fiamma Torrese, che naviga in zone tranquille di classifica. Le atlete di coach Adelaide Salerno torneranno in campo sabato 25 marzo (ore 18) nella sfida della 21a giornata del campionato nazionale di Serie B1 (girone E) contro Baronissi. Il match si giocherà al PalaPittoni di via Bottaro