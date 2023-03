A cura della Redazione

Medaglia sicura per Irma Testa. La pugile di Torre Annunziata si aggiudica il quarto di finale contro la brasiliana Romeu ai Mondiali di boxe femminile élite in svolgimento a Nuova Delhi, in India.

Sul ring, l'atleta della Nazionale italiana domina l'avversaria senza particolari difficoltà, in virtù di una evidente supremazia tecnica. 5-0 il punteggio assegnato dai giudici (quattro 30-27, un 29-27).

Con questo successo, la "butterfly" oplontina si assicura almeno il bronzo nella kermesse iridata. Ovviamente, l'obiettivo è conquistare l'oro, già sfiorato un anno fa a Istanbul.

In semifinale, Irma affronterà la francese Zidani, che ha superato 4-1 l'indiana Manisha nell'altro quarto di finale.

Appuntamento per giovedì 23 marzo.

(Irma Testa in canottiera rossa durante una fase dell'incontro)

(Irma Testa lascia il ring dopo il match vittorioso con la pugile brasiliana)

(Il tweet celebrativo della Federazione Pugilistica Italiana)