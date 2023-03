A cura della Redazione

Ancora un match in notturna per il Savoia. Dopo la sfida vittoriosa con il Sant'Antonio Abate, i biancoscudati tornano allo stadio "Papa" di Cardito (questa volta però in trasferta) per disputare il match della 31esima giornata del campionato di Eccellenza.

Avversario l'Atletico Calcio, formazione proprio di Cardito.

La gara avrà inizio alle ore 20.30 di sabato 25 marzo.

I biglietti per i tifosi di Torre Annunziata sono disponibili al costo di 7 euro. Ingresso gratuito per gli under 14.