A cura della Redazione

A poche ore dal match per le qualificazioni europee tra Italia e l'Inghilterra a Napoli allo stadio Mardadona (in onda stasera su Rai 1 alle ore 20,45), Roberto Mancini non ha ancora deciso quale sarà la formazione che scenderà in campo.

A centrocampo ci potrebbe essere la conferma del trio campione d'Europa, con Verratti e Barella ai lati del regista Jorginho. Dubbi negli altri reparti, soprattutto in attacco: il neo-arrivato Retegui al momento favorito Scamacca per una maglia da titolare.

Probabilmente in panchina Bonucci, l'unico certo della titolarità è Acerbi con ballotaggio tra Toloi e Romagnoli. I terzini saranno Di Lorenzo e Spinazzola, mentre quattro esterni si giocano due maglie: Berardi, Gnonto, Politano e Pellegrini. La fascia da capitano dovrebbe andare sul braccio di Verratti.

Il girone dell’Italia per EURO 2024

Ne girone con l’Italia, oltre all’Inghilterr, ci sono la Macedonia del Nord, che l’anno scorso a marzo a Palermo ci estromise dal Mondiale, Malta e Ucraina.

I gruppi delle qualificazioni a EURO 2024

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Girone C: ITALIA, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Le date di EURO 2024

23–25/03/2023 1ª giornata

26–28/03/2023 2ª giornata

16–17/06/2023 3ª giornata (l’Italia sarà impegnata nella Final Four di Nations League)

19–20/06/2023 4ª giornata (l’Italia sarà impegnata nella Final Four di Nations League)

07–09/09/2023 5ª giornata

10– 12/09/2023 6ª giornata

12–14/10/2023 7ª giornata

15–17/10/2023 8ª giornata

16–18/11/2023 9ª giornata

19–21/11/2023 10ª giornata

Le squadre qualificate EURO 2024

Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali).